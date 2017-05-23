Блохин: Желание работать у меня не иссякло, а Варга пусть заряжает воду

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Блохин опроверг информацию о завершении карьеры. Знаменитый футболист и наставник резко прокомментировал заявление агента Шандора Варги, согласно которого, у Блохина серьезные проблемы со здоровьем.

"Пускай Шандор занимается своей работой и не рассказывает, какое у меня здоровье. Я Варгу не видел уже три года. Или он экстрасенс, чтобы определить, какое у меня здоровье? Если он экстрасенс, пускай, как Чумак, заряжает воду. Желание работать у меня не иссякло. Что касается вариантов... У меня сейчас есть пища для размышлений. Пока это только заграница. Если есть нормальное предложение, то почему бы не податься в дальние края?

Китайский клуб? Ничего конкретного пока сказать не могу. Когда будет что-то сказать, я обязательно скажу", - прокомментировал Блохин в интервью газете "Сегодня".