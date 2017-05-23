Состав участников УПЛ на сезон 2017/18 будет утвержден 2 июня

14:52, 23 мая 2017
Футбол
280

На этот день в Киеве дназначено совещание представителей клубов

УПЛ позбавила

Дирекция УПЛ постановила назначить Общее собрание Участников на 2 июня 2017 года, сообщает официальный сайт лиги.

Собрание состоится в Киеве и начнется в 12:00.

В проект повестки дня, в частности, внесен вопрос о составе Участников УПЛ на сезон-2017/18.

Также будет заслушан отчет о финансово-хозяйственной деятельности УПЛ в сезоне-2016/17 и финансовый план УПЛ на сезон-2017/18, отчет о деятельности УПЛ, об итогах Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов УПЛ сезона-2016/17 (Чемпионат Лига Пари-Матч, Чемпионат U-21, Чемпионат U-19, Кубок Украины и Суперкубок Украины) и др.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#УПЛ