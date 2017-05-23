Состав участников УПЛ на сезон 2017/18 будет утвержден 2 июня
14:52, 23 мая 2017Футбол
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На этот день в Киеве дназначено совещание представителей клубов
УПЛ назначила Общее собрание участников на 2 июня / upl.ua
Дирекция УПЛ постановила назначить Общее собрание Участников на 2 июня 2017 года, сообщает официальный сайт лиги.
Собрание состоится в Киеве и начнется в 12:00.
В проект повестки дня, в частности, внесен вопрос о составе Участников УПЛ на сезон-2017/18.
Также будет заслушан отчет о финансово-хозяйственной деятельности УПЛ в сезоне-2016/17 и финансовый план УПЛ на сезон-2017/18, отчет о деятельности УПЛ, об итогах Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов УПЛ сезона-2016/17 (Чемпионат Лига Пари-Матч, Чемпионат U-21, Чемпионат U-19, Кубок Украины и Суперкубок Украины) и др.
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