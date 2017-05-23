УЕФА усилит меры безопасности на финале Лиги Европы после взрыва в Манчестере

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил со специальным заявлением после теракта в Манчестере накануне финала Лиги Европы в Стокгольме, сообщается на официальном сайте УЕФА.

"УЕФА глубоко потрясен вчерашней атакой в Манчестере. Мы соболезнуем жертвам и их семьям", - говорится в заявлении.

"На данный момент нет никаких сведений, которые указывали бы на то, что мероприятия, приуроченные к финалу Лиги Европы УЕФА в Стокгольме, могут стать целью подобных атак", - плдчеркивают в УЕФА.

"На протяжении многих месяцев УЕФА тесно сотрудничает с местными властями и Футбольной ассоциацией Швеции, а террористическая угроза принимается во внимание с самого начала работы над проектом. Более того, после апрельских атак в Стокгольме были введены дополнительные меры безопасности. В связи с жесткими мерами безопасности УЕФА просит болельщиков прибыть на стадион как можно раньше. На входе будет производиться тщательная проверка, которая может вызвать задержку при попадании на трибуны", - отмечается в заявлении.

Взрыв на концерте в Манчестере произошел в понедельник, 22 мая, поздно вечером. По последжним данным теракт унес жизни 22 человек

Как сообщал УНИАН, финал Лиги Европы, в котором сойдутся английский "Манчестер Юнайтед" и голландский "Аякс" из Амстердама запланирован на среду, 24 мая.