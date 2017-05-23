Полузащитник киевского "Динамо" Громов вернется из аренды в российских "Крыльях Советов"

Полузащитник киевского "Динамо" Артем Громов возвращается в столичный клуб после аренды в команде российской Премьер-лиги "Крылья Советов", сообщает официальный сайт самарского клуба.

Громов попал в список 13 игроков, у которых закончились трудовые соглашения. Продлевать их российский клуб не намерен.

Читайте такжеЭкс-игрок киевского "Динамо" Громов перешел в российские "Крылья Советов"В текущем сезоне Громов провел в составе «Крыльев» 15 матчей, в которых отличился 3-мя результативными передачами.

Стоит отметить, что "Крылья Советов" заняли предпоследнее 15-е место по итогам чемпионата РФПЛ и выбыли во второй по значимости российский футбольный дивизион - ФНЛ.