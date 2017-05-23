Полузащитник киевского "Динамо" Громов вернется из аренды в российских "Крыльях Советов"

13:06, 23 мая 2017
Футбол
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Громов провел полгода в команде РФПЛ.

Громов провел 15 матчей за "Крылья Советов" / kc-camapa.ru

Полузащитник киевского "Динамо" Артем Громов возвращается в столичный клуб после аренды в команде российской Премьер-лиги "Крылья Советов", сообщает официальный сайт самарского клуба.

Громов попал в список 13 игроков, у которых закончились трудовые соглашения. Продлевать их российский клуб не намерен.

Читайте такжеЭкс-игрок киевского "Динамо" Громов перешел в российские "Крылья Советов"В текущем сезоне Громов провел в составе «Крыльев» 15 матчей, в которых отличился 3-мя результативными передачами.

Стоит отметить, что "Крылья Советов" заняли предпоследнее 15-е место по итогам чемпионата РФПЛ и выбыли во второй по значимости российский футбольный дивизион - ФНЛ.

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Теги: #Динамо#Россия#УПЛ