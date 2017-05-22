НСК "Олимпийский" проверили на готовность к финалу Лиги чемпионов

Главную врену столицы Украины НСК "Олимпийский" проверили на соответствие требованиям проведения финала Лиги Чемпионов 2018, сообщает ФФУ.

Для этого совместная комиссия КГГА, Кабмина и ФФУ осуществила инспекцию по ключевым объектам стадиона.

Федерацию футбола представлял президент ФФУ Андрей Павелко, КГГА - первый заместитель Геннадий Плис, КМУ - заместитель министра Минмолодьспорта Николай Даневич. Комиссия осмотрела контрол-рум, где служба охраны «Олимпийского» следит за безопасностью, игровую зону, поле и трибуны стадиона.

"Это плановая работа, которая необходима, для того, чтобы финал в Киеве был самым успешным, самым красивым в истории УЕФА, - отметил Павелко. - Вскоре будет нынешний финал ЛЧ в Кардиффе, и очень важно внимательно следить за его проведением, для того, чтобы подготовится еще лучше. Мы стремимся, чтобы все гости, которые приедут на финал ЛЧ, почувствовали наше радушие, полюбили прекрасный город Киев и получили максимальное удовольствие от большого футбола. У нас по инспекции много вопросов. В ближайшее время мы проведем оргкомитет и на нем пройдемся по пунктам, которые мы с УЕФА обсуждаем. С местной властью у нас постоянный контакт, это касается и новой уникальной системе организации и контроля болельщиков, вопросам готовности стадиона, проблем транспорта и логистики".

В свою очередь, Плис отметил: "У нас очень высокий уровень взаимопонимания. Просто приятно работать с ФФУ – это гораздо легче, чем было при подготовке к Евровидению. Я уверен, что уже на этой неделе мы закончим этот договор о распределении обязанностей и его подпишем. И меморандум подпишем, соответственно. Сферы, по которым мы будем сотрудничать – это аэропорт «Жуляны», транспортная сеть, меры безопасности, рекламы, праздничный вечер в Софии Киевской. Есть много чего еще – целый перечень".

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 мая, будет ровно год до этого события. Украинская сторона уже предоставила все необходимые гарантии УЕФА относительно проведения финала Лиги Чемпионов 2017-18 годов в Киеве.