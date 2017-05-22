На многострадальной арене "Зенита" стали срезать газон накануне Кубка конфедераций

На стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове началось срезание травы, сообщает Фонтанка.

По информации издания, на данный момент уже снята полоса травы от одних футбольных ворот до других. Эти данные подтверждаются фотографиями в соцсетях.

Ранее писалось о том, что проблемы с полем заставили администрацию рассматривать два варианта: спасать траву с помощью прошивки синтетическими нитями либо положить на время Кубка конфедераций вместо него недолговечный рулонный газон. Для этого была сделана пробная прошивка. Судя по последней информации, выбор сделан в пользу второго варианта.

Читайте такжеТакого не было за все 13 лет в Украине - Мирча Луческу в шоке от газона на новом стадионе в Петербурге Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля текущего года в четырех городах России — Москве, Петербурге, Казани и Сочи.

Турнир является подготовительным к Чемпионату мира-2018, который ФИФА собирается проводить в России несмотря на многочисленные протесты мировой общественности из-за ситуации со свободой слова внутри страны и нарушением международных норм. В частности, военной агрессией против Украины.

Как сообщал УНИАН, строительство арены "Санкт-Петербург" длилось 10 лет и постоянно сопровождалось коррупционными скандалами. Общая сумма затрат на строительство составила 850 млн. долларов США.