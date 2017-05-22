Матч футбольной Премьер-лиги "Волынь" - "Карпаты" состоится во Львове
18:52, 22 мая 2017Футбол
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Игра запланирована на субботу, 27 мая, стартовый свисток прозвучит в 17:00.
"Волынь" проведет домашний матч во Львове / vk.com
По просьбе луцкой «Волыни», поединок между львовскими «Карпатами» и командой из Луцка состоится во Львове на стадионе «Украина», сообщает информационный центр ФК "Карпаты".
Игра запланирована на субботу, 27 мая. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Вход для болельщиков на стадион «Украина» будет бесплатным.
Накануне руководство ФК "Волынь" обратилось в УПЛ и ФК "Карпаты" с просьбой перенести матч во Львов в связи с проведением на стадионе "Авангард" в Луцке 27-28 мая чемпионата Украины по легкой атлетике среди юниоров. Именно на этом стадионе свои домашние матчи проводит "Волынь".
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