В Москве умер известный спортивный комментатор Владимир Перетурин
17:11, 22 мая 2017Футбол
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Журналист в последние годы перенес несколько инсультов и был прикован к постели.
Перетурин умер в возрасте 78 лет / Sports.ru
Известный спортивный телекомментатор и журналист Владимир Перетурин умер на 79-м году жизни, сообщили агентству "Р-Спорт" друзья телекомментатора.
Перетурин комментировал на центральном телевидении СССР крупнейшие состязания по футболу и другим видам спорта, работал на Олимпийских играх, был ведущим известной телепередачи "Футбольное обозрение".
Комментатор перенес несколько инсультов, в последние годы он был прикован к постели.
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