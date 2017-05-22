В Москве умер известный спортивный комментатор Владимир Перетурин

17:11, 22 мая 2017
Футбол
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Журналист в последние годы перенес несколько инсультов и был прикован к постели.

Перетурин умер в возрасте 78 лет / Sports.ru

Известный спортивный телекомментатор и журналист Владимир Перетурин умер на 79-м году жизни, сообщили агентству "Р-Спорт" друзья телекомментатора.

Перетурин комментировал на центральном телевидении СССР крупнейшие состязания по футболу и другим видам спорта, работал на Олимпийских играх, был ведущим известной телепередачи "Футбольное обозрение".

Комментатор перенес несколько инсультов, в последние годы он был прикован к постели.

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Теги: #футбол#Россия