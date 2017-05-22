В Москве умер известный спортивный комментатор Владимир Перетурин

Известный спортивный телекомментатор и журналист Владимир Перетурин умер на 79-м году жизни, сообщили агентству "Р-Спорт" друзья телекомментатора.

Перетурин комментировал на центральном телевидении СССР крупнейшие состязания по футболу и другим видам спорта, работал на Олимпийских играх, был ведущим известной телепередачи "Футбольное обозрение".

Комментатор перенес несколько инсультов, в последние годы он был прикован к постели.