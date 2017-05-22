Тренер сборной Мальты объявил расширенный состав на игру с Украиной

Главный тренер сборной Мальты по футболу Пьетро Гедин объявил список команды на предстоящие игры против команд Украины (товарищеская, 6 июня) и Словении (отбор ЧМ-2018, 10 июня), сообщает официальный сайт Федерации футбола Мальты.

В списке значатся фамилии 31 игрока.

Состав команды выглядит следующим образом:

Вратари Эндрю Хогг («Хибернианс»), Генри Бонелло («Биркиркара»), Стив Султана(«Тайгерс Гозо»).

Защитники Эндрю Аджус, Клейтон Фаилья (оба - «Хибернианс»), Самир Араб Палмиер («Бальцан»), Майлс Бирман («Рейнджерс», Шотландия), Стив Борг, Райан Камильери (оба - «Валлетта»), Саша Борг («Тарксьен Рейнбоус»), Якоб Борг, Клиффорд Гатт Балдаккино (оба - «Гзира Юнайтед»), Майкл Джонсон («Сент-Эндрюс»), Сэм Магри («Дувр», Англия), Заг Мускат («Ареццо», Италия), Алекс Мускат («Слиема Уондерерс»), Джозеф Жерафа («Биркиркара»).

Полузащитники Дэйл Камильери («Сент-Эндрюс»), Йоханн Бецина, Бьорн Кристенсен (оба - «Хибернианс»), Райан Фенеч, Пол Фенеч (оба - «Бальзан»), Стив Писани («Флориана»), Райан Скицлуна («Биркиркара»).

Нападающие Юрген Дегабриэль («Хибернианс»), Альфред Эффьонг, Лэндон Макаллеф (оба - «Бальцан»), Люк Гамбин («Лутон», Англия), Майкл Мифсуд, Люк Монтебелло (оба - «Валлетта»), Андре Шембри («Боавишта», Португалия).

В отборочном цикле ЧМ-2018 мальтийцы проиграли все пять матчей первого круга группового турнира с общей разницей забитых-пропущенных мячей "-11". Сборная Мальты уступила командам Шотландии (1:5), Англии (0:2), Литвы (0:2), Словении (0:1) и Словакии (1:3).