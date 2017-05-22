Луганская "Заря" подписала контракт с игроком одесского "Черноморца"

15:24, 22 мая 2017
Футбол
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В Украине набирает обороты трансферная компания.

Кабаев подписал контракт с "Зарей" сроком на два года / zarya-lugansk.com

Первым новичком в летнее межсезонье -2017, который будет защищать цвета луганской "Зари" в ближайшие два года, стал нападающий одесского «Черноморца» Владислав Кабаев, сообщает официальный сайт ФК "Заря"

21-летний игрок является воспитанником СДЮШОР «Черноморец». Карьеру в составе одесситов начал в 2008-м году, выступая за молодежные составы команды.

За основной состав «Черноморца» дебютировал в 2014-м году. В нынешнем сезоне Владислав Кабаев провел в футболке «моряков» 23 матча. Забил один гол. 

Кроме того, Кабаев выступал за сборные Украины разных возрастов (U-17, U-20).

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Теги: #Заря#УПЛ#трансферы