"Динамо" сыграет первый домашний матч сезона 2017/18 без зрителей

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) понесет наказание за акцию свои болелельщиков во время последней домашней игры с "Шахтером" на НСК "Олимпийский", сообщает в Twitter заместитель главного редактора "Спорт-Экспресс в Украине" Дмитрий Ильченко.

"Первый домашний матч нового сезона киевское Динамо проведет без зрителей. Команда наказана за поведение болельщиков на игре с Шахтером", - написал журналист.

Как сообщал УНИАН, 21-го апреля ультрас киевского клуба устроили перформанс «Белая шиза», во время которого на трибунах были замечены свастики и наряды Ку-клукс-клана.