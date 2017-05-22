"Динамо" сыграет первый домашний матч сезона 2017/18 без зрителей
12:29, 22 мая 2017Футбол
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Команда будет наказана за беспорядки на трибунах НСК "Олимпийский" во время игры с "Шахтером".
Ультрас вновь создают проблемы "Динамо" / УНИАН
Футбольный клуб "Динамо" (Киев) понесет наказание за акцию свои болелельщиков во время последней домашней игры с "Шахтером" на НСК "Олимпийский", сообщает в Twitter заместитель главного редактора "Спорт-Экспресс в Украине" Дмитрий Ильченко.
"Первый домашний матч нового сезона киевское Динамо проведет без зрителей. Команда наказана за поведение болельщиков на игре с Шахтером", - написал журналист.
Как сообщал УНИАН, 21-го апреля ультрас киевского клуба устроили перформанс «Белая шиза», во время которого на трибунах были замечены свастики и наряды Ку-клукс-клана.
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