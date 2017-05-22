Тренер "Днепра" Михайленко является кандидатом на пост тренера "Динамо" - СМИ

В случае ухода Сергея Реброва с поста главного тренера "Динамо" руководство клуба может обратиться к кандидатуре Дмитрия Михайленко, который сейчас возглавляет "Днепр", сообщает "Динамомания".

43-летний Михайленко, являясь тренером-дебютантом, хорошо себя проявил в этом сезоне. Возглавляя команду, которая состояла преимущественно из молодых футболистов, он сумел набрать 37 очков, однако 15 из них с "Днепра" были сняты.

"Динамо" - не чужой для Дмитрия клуб, ведь он выступал за киевлян семь лет (1994-2001) и семь раз становился с ними чемпионом Украины.

Читайте такжеПрезидент "Динамо" Суркис: Ребров после поражения от "Зирки" хотел уйти (видео)В любом случае, ситуация с главным тренером "Динамо" должна разрешиться в течение ближайших девяти дней, так как 30 мая истекает контракт Сергея Реброва, 31 мая команда сыграет последний матч в сезоне против "Черноморца", и футболисты и тренерский штаб уйдут в отпуск, а через три недели приступят к подготовке к новому сезону. Президент клуба Игорь Суркис уже озвучил прессе, что до 30 мая обязательно встретится с Ребровым и придет с ним к общему знаменателю: продолжать ему или нет работу с киевлянами.

Помимо Михайленко на этот пост есть и другие кандидаты, фамилии которых "Динамомания" уже озвучивала. Из этого числа можно уже исключить Юрия Калитвинцева, который пошел на значительные уступки, дабы тренировать в российской Премьер-лиги московское "Динамо".