"Шахтер" впервые попал в первую корзину ЛЧ, "Динамо" будет сеянным в квалификации

По завершении ряда ведущих национальных чемпионатов в минувшие выходные (из ТОП-турниров осталось провести один тур в Италии), стал известен состав первой корзины при посеве Лиги чемпионов сезона 2017/18, сообщает УЕФА.

В сильнейшую корзину попадут: Реал (Испания), Ювентус (Италия), Бавария (Германия), Челси (Англия), Шахтер (Украина), Монако (Франция), Бенфика (Португалия), Спартак (Россия).

Это стало возможным благодаря тому, что туринский "Ювентус" и мадридский "Реал" накануне обеспечили себе титулы сильнейших, соответственно, в национальных первенствах Италии и Испании.

В свою очередь, киевское "Динамо" будет сеянным в обоих раундах квалификации Лиги чемпионов.

Вице-чемпион Украины получил право стартовать с третьего отборочного раунда Лиги чемпионов (матчи — 25/26 июля и 1/2 августа), после чего для выхода в групповой этап нужно еще будет пройти раунд плей-офф.