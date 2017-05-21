"Александрия" и "Черноморец" сыграли вничью в матче Премьер-лиги

В Александрии завершился матч 30-го тура чемпионата Украины по футболусреди команд Премьер-лиги, в котором "Александрия" принимала на своем поле одесский "Черноморец" и сыграла вничью, сообщает официальный сайт турнира.

Мач завершился со счетом 1:1.

Судьба матча была решена в течение 4 минут в середине второго тайма.

На 73-й минуте счет открыл Дмитрий Коркишко. Мяч от Леванидова отлетел к Коркишко, и тот ударом от газона поразил ворота соперника - 0:1. Впрочем, спустя уже 4 минуты, на 77-й, Люлька завалил соперника в штрафной руками и арбитр назначил пенальти. 11-метровый уверенно реализовал Василий Грицук. Сильнейший удар в левый угол ворот - без шансов для Безрука.

Таким образом, команды сохранили паритет в борьбе за 5-6 места и попадание в еврокубки сезона 2016/17 - у команд по 38 очков.