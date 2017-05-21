"Динамо" проиграло "Заре" и продлило свою серию поражений до трех игр

На столичном НСК "Олимпийский" завершился матч 3-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" принимало луганскую "Зарю" и проиграло, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 1:2.

Киевляне проиграли третий матч подряд.

Хозяева активно начали матч и на 18-й минуте Николай Морозюк открыл счет ударом со штрафного. Игрок мощным ударом отправил мяч в ближний верхний угол - 1:0. Впрочем на 37-й минуте гости сравняли счет. Рафаэль Форстер с правого фланга набросил мяч на линию вратарской и опередивший защитника киевлян Вячеслав Чечер нанес точный удар.

Судьба матча была решена в начале второго тайма. На 57-й минуте после заброса от ИванаПетряка, его партнер по команде Бонавентуре Деннис вторым касанием точно пробил мимо Коваля в сетку ворот.

Наконец, на 75-й минуте Форстер не забил пенальти. Коваль в прыжке перевел мяч на угловой.

Таким образом, "Заря" набрала 48 очков и уже на 5 баллов опережает "Олимпик" в борьбе за 3-е место в итоговой таблице УПЛ.

На счету "Динамо", как и прежде,61 очко и теперь уже 18-очковое отставание от донецкого "Шахтера" (79).