"Шахтер" не сумел обыграть "Олимпик" в матче Премьер-лиги

На столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился матч 30-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" принимал земляков из "Олимпика" и сумел лишь свести матч вничью, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет на 12-й минуте игры открыл Михаил Сергийчук. Приняв передачу на скорости от Поступаленко, игрок "Олимпика" вышел один на один, и подсечкой перебросил мяч через Антона Каниболоцкого. Грубейшая ошибка обороны "Шахтера", за которую чемпион Украины тут же был наказан.

Впрочем, в начале второго тайма, на 50-й минуте, ответный гол забил Богдан Бутко. После передачи Азеведо его партнер по команде Бутко из вратарской замкнул передач вдоль ворот, 1:1.

Большего командам в этом матче добиться так и не удалось.

Таким образом, "Шахтер" набрал 79 очков, а у "Олимпика" 43 балла и комнада продолжает борьбу с луганской "Зарёй" (45) за 3-е место в итоговой турнирной таблице и бронзовые медали УПЛ.