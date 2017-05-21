Премьер-лига, 30-й тур, "Динамо" - "Заря": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" проходит матч 30-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимает на своем поле луганскую "Зарю", сообщает официальный сайт соревнований.

В этой игре сойдутся команды, которые занимают 2-3-е места в турнирной таблице УПЛ.

Если "Динамо" уже давно решило все свои турнирные задачи - команда в любом случае финиширует на 2-м месте по итогам соревнований (61 очко), то "Заря" (45 баллов) сражается с "Олимпиком" (42) за 3-е место и бронзовые награды УПЛ. И очки луганчанам намного важнее в турнирном плане.

С другой стороны, "Динамо" проиграло два последних матча ("Олимпику" в чемпионате Украины и "Шахтеру" в финале Кубка Украины) и на "Олимпийском", в присутствии своих болельщиков постарается обязательно обыграть соперника и прервать неудачную серию.

Матч в Киеве начнется в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".