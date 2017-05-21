Премьер-лига, 30-й тур, "Карпаты" - "Ворскла": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит матч 30-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают полтавскую "Ворсклу", сообщает официальный сайт соревнований.

В этой игре сойдутся команды, которые занимают 10-е и 8-е места в турнирной таблице соревнований.

Если "Ворскла" занимает место в середине турнирной таблицы и уже давно решила главную турнирную задачу - не вылететь из элитного дивизиона (35 очков), то "Карпаты" борятся за сохранение места в элите с "Днепром" (24 очка против 22).

Таким образом, львовянам победа в этом матче (5-очковая разница с "Днепром" за 2 тура до финиша соревнований), намного важнее. Вместе с тем, предполагаемая победа "Ворсклы" позволит команде опередить "Сталь" (37) в борьбе за 7-8 места.

Матч во Львове начнется в 14.00.

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.