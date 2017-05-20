В Минмолодьспорта обсудили подготовку к финалу Лиги чемпионов в Киеве

В помещении Министерства молодежи и спорта Украины состоялось первое заседание Рабочей группы, созданной Кабинетом Министров Украины с целью организации и проведения футбольных матчей Лиги чемпионов УЕФА и женской Лиги чемпионов УЕФА в Киеве, сообщает ФФУ.

В состав рабочего органа вошли представители Федерации футбола Украины, КГГА и всех других привлеченных к проведению министерств и ведомств.

Финал Лиги чемпионов это самое массовое ежегодное спортивное мероприятие в мире. По подсчетам УЕФА, за ближайшим финалом в Кардиффе 3 июня будут наблюдать 600 млн болельщиков со всех уголков мира, а саму столицу Уэльса непосредственно посетят около 170 тысяч гостей. Для сравнения во время УЕФА Евро-2012 Киев посетило 50 тысяч туристов. Поэтому становится очевидным, что подобного уровня мероприятия украинская столица еще не принимала.

На совещании был обсужден широкий круг вопросов: обеспечение безопасности, общественного порядка, встречи и размещения болельщиков, готовности НСК «Олимпийского» и стадиона «Динамо», проведения в центре четырехдневного Фестиваля чемпионов и тому подобное.

Напомним, финал женской Лиги чемпионов-2018 состоится 24 мая на стадионе «Динамо» имени. Лобановского», а финал Лиги чемпионов – 26 мая 2018 г. на НСК «Олимпийском».