"Днепр" обыграл на выезде "Сталь" и сохранил шансы остаться в Премьер-лиге

Сегодня в Днепре на стадионе "Метеор" состоялся матч 30-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Сталь" принимала на своем поле "Днепр", сообщает официальный сайт турнира.

Победу команде Дмитрия Михайленко принес единственный гол, забитый на 41-й минуте в элегантном стиле Денисом Баланюком.

Во второй половине игры "сталевары" имели несколько возможностей сравнять счет: на 61-й минуте Карасюк ударом слета потряс перекладину чужих ворот, а на 74-й Карикари угодил в стойку. Однако, несмотря на преимущество по большинству статистических показателей, очками в этой встрече хозяевам разжиться не удалось. "Днепр" выиграл - 1:0.

"Днепр", который отчаянно борется за право остаться в высшем дивизионе, набрал 22 пункта, однако продолжает занимать "непроходное" 11-е место в таблице.