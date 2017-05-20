"Волынь" проиграла в гостях "Зирке" и точно финиширует на последнем месте в таблице УПЛ

В Кропивницком состоялся поединок 30-го тура украинской Премьер-лиги. Местная "Зирка" принимала "Волынь" и одержала победу со счетом 2:0.

Если в первом тайме игра была примерно равной, то после перерыва подопечные Романа Монарева прочно захватили инициативу, имели заметное преимущество в ударах по воротам, которое воплотилось в голы.

Нападающий "Зирки" Алексей Збунь принял участие в обоих голевых эпизодах. На 68-й минуте после его прострела с левого фланга отличился Адеринсола Эсеола, открывший счет.

На 82-й минуте Алексей Збунь протащил мяч несколько десятков метров, вошел в штарфную и пробил. Вратарь "Волыни" отразил этот удар, но с добиванием Артема Ситало справиться не сумел.

2:0 - "Зирка" набрала 34 очка и остается на 9-м месте.

"Волынь" потеряла даже математические шансы финишировать выше последнего 12-го места.