Андрей Павелко: Мы довольны интересом людей к футболу в Харькове, осенью здесь сыграет сборная Украины

Сборная Украины по футболу проведет отборочный матч к чемпионату мира-2018 против Турции в Харькове на стадионе ОСК "Металлист".

Об этом рассказал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

«Я очень доволен тем, как подготовились руководители города и области к футболу. Лишь в прошлом году нам удалось вернуть большой футбол в Харьков.

Я благодарен УЕФА и ФИФА, что пошли тогда нам на встречу. Сборная уже провела поединок в Харькове, теперь тут состоялся финал национального Кубка.

Мы увидели, что отдача людей на эти события соответствующая, матчи вызывают интерес и резонанс в региональном обществе. Осенью на стадионе «Металлист» сборная Украины сыграет против Турции один из ключевых поединков в группе.

С главой Харьковской ОДА Юлией Светличной мы уже начали обговаривать нюансы будущего матча. Это очень важно в нынешней ситуации. Футбол для людей — это признак мирного времени, налаженной жизни.

Матчи в Харькове собирают многочисленную аудиторию, много фанатов приезжают из прифронтовых территорий. Поверьте, им это бывает не менее важно, чем материальные блага», – сказал Павелко, чьи слова приводит football.ua.

Матч Украина — Турция в рамках квалификации к ЧМ-2018 состоится 2 сентября.