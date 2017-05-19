Мирон Маркевич: То, что мы видим, это не "Динамо", а одно название. Больно смотреть…

Известный украинский тренер, экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич, сейчас возглавляющий Комитет ФФУ по сборным, высказал свое мнение относительно уровня игры киевского "Динамо", которое в этом году рискует остаться без единого трофея.

Читайте такжеДубль "Шахтера" - что дальше?"Резерв динамовцам необходимо искать на стороне. Выбрать все, что есть лучшего в структуре клуба, и усиливаться если не легионерами, то опытными и квалифицированными исполнителями из других отечественных коллективов, чтобы быстрее встать на ноги. Иначе в следующем году может повториться нынешняя ситуация. Недавняя встреча с "Олимпиком" показала, что в "Динамо" все сшито на живую нитку.

И приглашать игроков "бело-синим" нужно уже сейчас, ведь то, что мы видим, это не "Динамо" (Киев), а одно название. Больно смотреть…" - отметил Маркевич в комментарии сайту Команда1.