Олег Блохин не вернется на тренерскую работу, здоровье дороже - футбольный агент Варга

Футбольный агент Шандор Варга рассказал, почему бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин не возобновляет тренерскую карьеру.

"У Олега со здоровьем плохо. Еще в «Динамо» слег в больницу с микроинсультом. Последние полгода в тяжелом состоянии руководил командой. Эта работа и для стопроцентно здорового человека тяжела, а для такого эмоционального, как Блохин, — тем более. Уже после отставки Олега я напомнил президенту «Динамо», что он тоже имел отношение к победе в Кубке. Игорь Суркис согласился и передал Олегу свою медаль.

Может, и хорошо, что так сложилось. Умирать, как Лобановский, на скамейке, наверное, красивее, чем в постели, но кому это надо? Тем более когда у тебя новая семья, маленькие дети. Не думаю, что Олег когда-нибудь вернется на тренерскую скамью. Здоровье дороже", — уверен Варга. Его слова приводит championat.com.