Экс-динамовец Теодорчик забил два мяча и помог "Андерлехту" стать чемпионом Бельгии

Футбольный клуб «Андерлехт» обыграл на выезде «Шарлеруа» в плей-офф чемпионата Бельгии со счетом 3:1 и стал чемпионом страны в сезоне-2016/17.

Обыграть соперника брюссельцы смогли с помощью дубля экс-нападающего киевского «Динамо» Лукаша Теодорчика, который забил в этом матче два мяча.

Отметим, что до этого Теодорчик не мог забить в 11 матчах кряду. Сейчас в активе поляка 31 гол в 52 поединках за бельгийский клуб во всех турнирах. В чемпионате Бельгии в этом сезоне Теодорчик провел 37 матчей и забил 22 гола, сообщает Matchday.

Для брюссельцев это 34-й чемпионский титул, у ближайшего преследователя — «Брюгге» — 14 чемпионств.

Напомним, 30 марта этого года было объявлено, что «Андерлехт» выкупил контракт футболиста у киевского «Динамо».