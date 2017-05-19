Самолет с футболистами "Шапекоэнсе" совершил экстренную посадку в Порту-Алегри

После матча группового этапа Кубка Либертадорес между "Ланусом" и "Шапекоэнсе" (1:2) самолёт с бразильской командой по пути домой был вынужден совершить экстренную посадку в Порту-Алегри, сообщает The Sun.

Читайте такжеБразильский "Шапекоэнсе" выиграл первый титул после авиакатастрофыТакое решение было вызвано тем, что аэропорт Шапеко оказался не готов принять борт с футболистами "Шапекоэнсе".

В результате команде пришлось арендовать автобус, на котором они 11 часов добирались из Порту-Алегри в свой город.

Напомним, 29 ноября 2016 года самолёт с футболистами «Шапекоэнсе» потерпел авиакатастрофу в Колумбии, в результате которой погиб 71 человек. Выжить удалось лишь троим футболистам. Состав "Шапекоэнсе" с того времени полностью обновлен.