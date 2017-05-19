Французский "Монако" не устроили 75 миллионов евро за вундеркинда Мбаппе, предложенные "Ливерпулем"

Английский «Ливерпуль» сделал предложение французскому «Монако» по поводу покупки 18-летнего вундеркинда, нападающего Килиана Мбаппе.

Как сообщает Marca, англичане предложили за футболиста сборной Франции 75 млн евро, но получили отказ. Отмечается, что президент монегасков, российский олигарх Дмитрий Рыболовлев планирует выручить с продажи Мбаппе более € 100 млн, при этом руководство «Монако» хотело бы, чтобы форвард остался в команде ещё на один сезон.

Это не первая попытка именитых клубов приобрести Мбаппе у «Монако». Так, в начале мая в СМИ сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предлагал за Мбаппе € 85 млн, в то время как французы запросили за игрока € 120 млн.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл во всех турнирах 41 матч, забил 26 голов и отдал 14 голевых передач.