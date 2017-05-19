Французский "Монако" не устроили 75 миллионов евро за вундеркинда Мбаппе, предложенные "Ливерпулем"
Французский клуб, основным владельцем которого является российский олигарх Рыболовлев, хочет получить за своего суперфорварда девятизначную сумму.
Английский «Ливерпуль» сделал предложение французскому «Монако» по поводу покупки 18-летнего вундеркинда, нападающего Килиана Мбаппе.
Как сообщает Marca, англичане предложили за футболиста сборной Франции 75 млн евро, но получили отказ. Отмечается, что президент монегасков, российский олигарх Дмитрий Рыболовлев планирует выручить с продажи Мбаппе более € 100 млн, при этом руководство «Монако» хотело бы, чтобы форвард остался в команде ещё на один сезон.
Это не первая попытка именитых клубов приобрести Мбаппе у «Монако». Так, в начале мая в СМИ сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предлагал за Мбаппе € 85 млн, в то время как французы запросили за игрока € 120 млн.
В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл во всех турнирах 41 матч, забил 26 голов и отдал 14 голевых передач.