В Англии задним числом будут дисквалифицировать футболистов за симуляции

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение о создании комиссии, которая будет выявлять факты симуляции в матчах английской Премьер-лиги начиная с сезона-2017/18. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В комиссию будут входить: бывший судья, бывший тренер и бывший игрок лиги на анонимных условиях, чтобы исключить возможное давление.

Каждую неделю комиссия будет разбирать эпизоды матчей, в которых были назначены пенальти или удалены игроки. По итогам разбора инцидентов комиссия вправе дисквалифицировать игрока, чья симуляция привела к назначению 11-метрового удара или удалению соперника, на два матча турнира. Кроме того, игроки, удаленные с поля в результате симуляции соперника, смогут обжаловать свои карточки.

Система наказания симулянтов с начала текущего сезона действует в чемпионате Шотландии.