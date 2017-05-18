Нападающий Артем Кравец подтвердил, что летом возвращается в киевское "Динамо"
18:45, 18 мая 2017Футбол
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Контракт с киевлянами у форварда действует еще год.
Нападающий сборной Украины Артем Кравец не имел стабильной игровой практики в Испании / Reuters
Нападающий сборной Украины Артем Кравец, выступающий в этом сезоне за испанскую «Гранаду», подтвердил в комментарии football24, что вернется в «Динамо» летом.
У испанского клуба не было права выкупа форварда. Кравец не являлся стабильным игроком основного состава испанской команды и не попал в заявку на последний матч сезона с «Эспаньолом».
Украинский форвард получил травму щиколотки в матче с «Сельтой» месяц назад и не успел восстановиться к концовке чемпионата.
Контракт Кравца с "Динамо", по данным сайта Transfermarkt, действует до 30 июня 2018 года.
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