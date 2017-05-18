Луцкая "Волынь" нарушила нормы аттестации ФФУ и может потерять лицензию профессионального клуба

Луцкая «Волынь» пока не смогла решить проблемы с лицензированием на следующий сезон, сообщает Sport Arena. Клуб не ликвидировал долг перед своим бывшим игроком сербом Сашей Стевичем в установленные Федерации футбола Украины сроки для прохождения аттестации в Премьер-лиге.

Читайте такжеКоманда футбольной УПЛ "Волынь" лишена шести очковЭтот факт ставит под вопрос выдачу клубу аттестата на следующий сезон. На заседании Аттестационного комитета ФФУ 11 мая клуб пообещал исправить ситуацию до 17 мая. Однако сам Стевич подтвердил журналистам, что лучане до сих пор не погасили долг перед ним. Учитывая всю информацию, комитет снова соберется 19 мая и обсудит ситуацию.

Невыплата задолженности Стевичу означает, что «Волыни» пока не имеют права выдавать лицензию, потому что у клуба есть просроченная задолженность. Стевич уже несколько раз шел на уступки «Волыни» относительно терминов выплаты 70 тысяч долларов. Клуб же объяснял задержку техническими трудностями.