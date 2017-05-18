"Динамо" будет сеянным в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" обеспечило себе место в корзине сеянных при жеребьевке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов в «пути нечемпионов», сообщает SportArena.

Всего в 3-м отборочном раунде ЛЧ участвуют 10 клубов, на данный момент известны пять участников – Динамо (Украина), Аякс (Нидерланды), Янг Бойз (Швейцария), Стяуа (Румыния) и Ницца (Франция). В корзину сеянных попадают пять клубов с наивысшим коэффициентом.

У "Динамо" наибольший коэффициент среди пятерых (67.526) известных, кроме того, украинская команда будет точно выше, чем представители Бельгии, Турции, Чехии и Греции, которые еще не определены. Киевлян может обойти только участник от России, если им станет петербургский "Зенит", а не московский ЦСКА, и тот же голландсикй "Аякс", если в финале ЛЕ не проиграет английскому "Манчестер Юнайтед" в основное время.

Пока неизвестно, будет ли "Динамо" сеянным в плей-офф раунде Лиги чемпионов, если пройдет туда. Но поражение "Аякса" в основное время финала ЛЕ и второе место в России у ЦСКА повысят на это шансы.

Виместе с тем, "Аякс" в случае победы в ЛЕ окажется сразу в групповом раунде Лиги чемпионов.

Жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 14 июля в Ньоне. Сеянные команды получат в соперники несеянных.

Напомним, чемпион Украины "Шахтер", квалифицировавшийся напрямую в групповой этап, имеет хорошие шансы на попадание в первую корзину. Для этого ему надо, чтобы Лигу чемпионов выиграл тот, кто выиграет и свой национальный чемпионат – и "Ювентус" (Италия), и "Реал" (Испания) к этому близки.