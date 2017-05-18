Печерский суд не взял к рассмотрению иск Владимира Мариновского

Дело, инициированное Владимиром Мариновским, экс-главу Терновольской федерации футбола, не подпадает под юрисдикцию украинского суда. Такое вердикт вынес Печерский районный суд Киева.

Тернопольская федерация футбола была исключена из ФФУ в апреле 2017 года. Ей запретили проводить официальные турниры. Вместе с тем, в состав ФФУ вошла другая, новообразованная федерация области.

Предыдущий глава структуры, Владимир Мариновский, не согласился с таким решением, и объявил о намерении подать в суд. Свой иск Мариновский сопроводил комментарием о политическом характере дела, несмотря на то, что во время Конгресса ФФУ была дана исчерпывающая мотивация решению об исключении. На само заседание суда Мариновского не пустили.

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В ФФУ заявили: «Мариновскому стоит отозвать иск, иначе – дисквалификация». Это не остановило функционера, и он обжаловал решения руководства Дома Футбола в Печерском районном суде.

Суд же решил, что этот вопрос - компетенция органов футбольного правосудия. То есть вопрос по исключению областной федерации ФФУ не подпадает под прямую юрисдикцию районного суда. Окончательное решение может принять Спортивный арбитражный суд в Лозанне.