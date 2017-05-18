Бывший голландский форвард "Ливерпуля" завершил игровую карьеру на вершине успеха

Нападающий голландского клуба «Фейенорд» и сборной Голландии Дирк Кюйт объявил о завершении карьеры игрока.

Об этом сообщил официальный твиттер голландского клуба.

В последнем официальном матче Кюйт оформил хет-трик и помог «Фейенорду» впервые за 18 лет выиграть чемпионат Нидерландов.

Дирк Кюйт за свою 19-летнюю карьеру футболиста выступал за голландский «Утрехт», турецкий «Фенербахче» и голландский «Фейенорд», но наибольшую известность ему принесли выступления за «Ливерпуль» с 2006-го по 2012 год. За это время он сыграл 208 матчей в английской Премьер-лиге и забил 51 гол.

Кроме того в активе Кюйта 104 матча и 24 забитых мяча в составе сборной Голландии, серебро чемпионата мира-2010 и бронза чемпионата мира-2014.