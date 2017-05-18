Главный тренер "Шахтера" Фонсека является одним из основных кандидатов на пост наставника "ПСЖ"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека входит в число основных кандидатов на пост главного тренера французского "ПСЖ". Об этом сообщает издание Golo со ссылкой на авторитетную французскую L'Equipe.

Летом этого года "ПСЖ", скорее всего, отправит в отставку Унаи Эмери, а на его место пригласит нового специалиста.

Приоритетным вариантом для руководства парижан является нынешний наставник "Монако" Леонарду Жардим, которого в то же время сватают в качестве будущего наставника в лондонский "Арсенал". В случае неудачи в переговорах с Жардимом "ПСЖ" может обратиться к варианту с главным тренером "Шахтера" Паулу Фонсекой.

По итогам нынешнего сезона "ПСЖ" проиграл "Монако" борьбу за чемпионство во Франции, а в Лиге чемпионов вылетел в 1/8 финала от "Барселоны", несмотря на победу в первом матче со счетом 4:0. На "Камп Ноу" в ответном матче парижане потерпели сокрушительное поражение 1:6.

44-летний Паулу Фонсека возглавил "Шахтер" летом минувшего года вместо ушедшего в "Зенит" Мирчи Луческу. В своем дебютном сезоне португалец выиграл с новой командой чемпионат Украины и Кубок страны. Вчера донетчане в финальном матче Кубка обыграли "Динамо" со счетом 1:0.

Действующий контракт Фонсеки с горняками рассчитан до лета 2018 года.