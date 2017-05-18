Футбольный матч в Греции прервали из-за банки пива, которая попала в голову тренера

Матч 2-го тура плей-офф чемпионата Греции по футболу "Панатинаикос" - ПАОК был прерван на 58-й минуте после беспорядков, которые возникли возле скамейки запасных и тренерского штаба гостевой команды, сообщает официальный сайт ПАОКа.

В тренера команды ПАОК сербского специалиста Владимира Ивчича была брошена банка пива, которая угодила в голову наставнику команды.

Ивчич немедленно был доставлен в больницу для обследования.

Матч был остановлен при счете 1:0 в пользу "Панатинаикоса".

Теперь судьбу матча решат дисциплинарные органы греческого футбола. Решение буде вынесено позднее.