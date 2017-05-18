Футбольный матч в Греции прервали из-за банки пива, которая попала в голову тренера
12:11, 18 мая 2017Футбол
253
Матч "Панатинаикос" - ПАОК не был завершен.
Ивчич пострадал от агрессивных действий фанатов "Панатинаикоса" / paokfc.gr
Матч 2-го тура плей-офф чемпионата Греции по футболу "Панатинаикос" - ПАОК был прерван на 58-й минуте после беспорядков, которые возникли возле скамейки запасных и тренерского штаба гостевой команды, сообщает официальный сайт ПАОКа.
В тренера команды ПАОК сербского специалиста Владимира Ивчича была брошена банка пива, которая угодила в голову наставнику команды.
Ивчич немедленно был доставлен в больницу для обследования.
Матч был остановлен при счете 1:0 в пользу "Панатинаикоса".
Теперь судьбу матча решат дисциплинарные органы греческого футбола. Решение буде вынесено позднее.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter