Ребров: Игра была равной, но мы не реализовали свои моменты, а "Шахтер" реализовал

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал поражение в матче финала Кубка Украины с «Шахтером» на традиционной послематчевой пресс-конференции, сообщает официальный сайт киевского клуба.

"Поздравляю «Шахтер» с победой. Сегодня была равная игра, но мы свои моменты не реализовали, а «Шахтер» реализовал и заслуженно выиграл матч", - начал Ребров.

Отвечая на опрос относительно своего будущего в клубе, продление контракта, тренер отметил: "Завтра у меня будет разговор с президентом клуба. Завтра-послезавтра вы все узнаете".

Говоря об инциденте на церемонии награждения, когда Ярмоленко не взял медаль, тренер отметил: "Не думаю, что эпизод с Ярмоленко – это какой-то серьезный инцидент. Все переживают, как и я, как и болельщики. Каждый, переживая, ведет себя при этом по-своему. Я уважаю нашего капитана, и я уверен, что он сильно переживал за эту игру".

А говоря о том, должен ли был Дарио Срна получить вторую желтую карточку за фол против Дениса Гармаша, ответил так: "В прошлой нашей игре с «Шахтером» четыре раза били локтем в лицо наших футболистов. Но после игры никто не сказал об этом ни слова, и во время игры за эти фолы не были показаны желтые карточки. Я пять раз пересматривал игру, пять раз пересматривал эти моменты. На них никто даже не обратил внимания. Я уверен, что сегодня Срна заслуживал получить вторую желтую карточку. Это ни в коем случае не оправдание для нас. Но я считаю, что судья предвзято отнесся к нашей команде. Хотя повторюсь, это не оправдание. В такой игре с таким соперником мы не реализовали много моментов. А соперники реализовали".

Как сообщал УНИАН, "Динамо" проиграло "Шахтеру" в финале Кубка Украины со счетом 0:1.