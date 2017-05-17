Фонсека: Была очень сложная игра и для "Динамо", и для "Шахтера". Тем ценнее победа

Главный тренер донецкого "Шахтера" португальский специалист Паулу Фонсека прокомментировал финальный матч на Кубок Украины против киевского "Динамо" в эфире телеканала Футбол1.

"Сегодян мы чувствуем большую радость. Игроки большие молодцы, я им могу сказать только самые теплые слова. Я - самый счастливый человек. И еще - огромное спасибо нашим болельщикам. Мы благодарны им за ту прекрасную поддержку, которую они нам оказали" - начал Фонсека.

"Это была сложная игра для обеих команд. В плане тактики обе команды себя прекрасно проявляли. Если бы мы забили пенальти игра бы больше открытлась. В концовке же обе команды поняли, кто первый забьет, тот и выиграет", - продолжил португальский специалист.

"Также не могу не сказать о Динамо - очень сильная команда, очень достойный соперник, мы очень уважаем эту команду. И также я не могу не сказать о том, что мы играли с "Динамо" несколько раз - и дома, и на выезде. Все матчии прошли в жесткой, но корректной борьбе. Мы не давали волю эмоциям. не было драк, не было беспорядков, две команды джентльменов. Спасибо сопернику за это", - охарактеризовал противостояние сильнеших команд страны Фонсека.

"Марлос заплакал - конечно эмоционально очень яркий ммомент был. Более того, это очень важный гол, ведь он до этого не забил пенальти, Этот игрок очень много работатет, иногда забить гол не получается, иногда голы не приносят радости. Сегодня все получилось, совпали все факторы", - заключил Фонсека.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" обыграл "Динамо" в финале Кубка Украины со счетом 1:0.