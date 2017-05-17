"Шахтер" обыграл "Динамо" и завоевал Кубок Украины по футболу

В Харькове на ОСК "Металлист" завершился финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо".

Игра завершилась со счетом 1:0.

Главный эпизод игры случился на 80-й минуте, когда вратар горняков Пятов выбил мяч на половину поля "Динамо", Марлос принял его, прошел вдоль штрафной, ушел от подката Шепелева и точно пробил в дальнюю "девятку". Получился очень красивый удар - 1:0.

После забитого гола Марлос расплакался.

Любопытно, что в начале игры Марлос уустил реальнейший шанс, не реализовав пенальти на 7-й минуте.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом матча.

Таким образом, горняки положат золотые медали Премьер-лиги, завоеванные ранее, в Кубок.

Киевское "Динамо", которое в 2017-м отмечает 90-летний юбилей со дня создания команды, пока так и не завоевало ни одного трофея в этом году.