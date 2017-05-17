"Динамо" и "Шахтер" определились с цветом формы на финальный матч Кубка Украины
16:40, 17 мая 2017Футбол
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Команды сыграют в традиционных белой и черно-оранжевой форме.
"Шахтер" и "Динамо" сыграют в традиционных цветах / fcdymamo.kiev.ua
Утром в день финального матча Кубка Украины на традиционном предматчевом совещании было утверждено, в каких комплектах формы сегодня сыграют «Динамо» и «Шахтер», сообщает официальный сайт ФК "Динамо" (Киев).
«Горняки», которые получили статус номинальных хозяев поля, проведут матч в своей основной оранжево-черной полосатой форме (голкипер в зеленом). Так же в домашнем, белом, комплекте формы будут играть и динамовцы (голкипер в салатовом).
Как сообщал УНИАН, матч «Шахтер» - «Динамо» начнется в 21:00.
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