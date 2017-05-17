"Динамо" и "Шахтер" определились с цветом формы на финальный матч Кубка Украины

16:40, 17 мая 2017
Футбол
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Команды сыграют в традиционных белой и черно-оранжевой форме.

Утром в день финального матча Кубка Украины на традиционном предматчевом совещании было утверждено, в каких комплектах формы сегодня сыграют «Динамо» и «Шахтер», сообщает официальный сайт ФК "Динамо" (Киев).

«Горняки», которые получили статус номинальных хозяев поля, проведут матч в своей основной оранжево-черной полосатой форме (голкипер в зеленом). Так же в домашнем, белом, комплекте формы будут играть и динамовцы (голкипер в салатовом).

Как сообщал УНИАН, матч «Шахтер» - «Динамо» начнется в 21:00.

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Новость в сюжете: Шахтер - Динамо: финал Кубка Украины
Теги: #Динамо#Харьков#Шахтер#Кубок Украины