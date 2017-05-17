На финальный матч "Шахтер" - "Динамо" в Харькове продана 21 тысяча билетов
15:28, 17 мая 2017Футбол
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Очереди возле 38-тысячной арены сравнительно небольшие.
Стадион ОСК "Металлист" в Харькове способен вместить больше 38 тысяч зрителей / stadiums.at.ua
На финальный матч Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо" продано 21 тысячу билетов, сообщает Sport Arena.
При этом у касс ОСК "Металлист продолжают стоять люди, но очереди уже сравнительно небольшие. Кроме того, небольшая часть билетов была распространена в обход касс по спортивным школам Харькова.
Вместимость арены составляет 38 633 человека.
Напомним, встреча состоится в Харькове на стадионе «Металлист». Начало – в 21.00.
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