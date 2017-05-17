На финальный матч "Шахтер" - "Динамо" в Харькове продана 21 тысяча билетов

На финальный матч Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо" продано 21 тысячу билетов, сообщает Sport Arena.

При этом у касс ОСК "Металлист продолжают стоять люди, но очереди уже сравнительно небольшие. Кроме того, небольшая часть билетов была распространена в обход касс по спортивным школам Харькова.

Вместимость арены составляет 38 633 человека.

Напомним, встреча состоится в Харькове на стадионе «Металлист». Начало – в 21.00.