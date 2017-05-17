На финальный матч "Шахтер" - "Динамо" в Харькове продана 21 тысяча билетов

15:28, 17 мая 2017
Футбол
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Очереди возле 38-тысячной арены сравнительно небольшие.

Стадион ОСК

На финальный матч Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо" продано 21 тысячу билетов, сообщает Sport Arena.

При этом у касс ОСК "Металлист продолжают стоять люди, но очереди уже сравнительно небольшие. Кроме того, небольшая часть билетов была распространена в обход касс по спортивным школам Харькова. 

Вместимость арены составляет 38 633 человека.

Напомним, встреча состоится в Харькове на стадионе «Металлист». Начало – в 21.00.

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Новость в сюжете: Шахтер - Динамо: финал Кубка Украины
Теги: #Динамо#футбол#Харьков#Кубок Украины#Шахтер