Кубок Украины, финал, "Шахтер" - "Динамо" - 1:0: онлайн-трансляция

Сегодня в Харькове на ОСК "Металлист" проходит финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором сойдутся две сильнейшие команды страны - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

"Шахтер" в нынешнем чемпионате имеет солидный 17-очковый отрыв от "Динамо" и задолго до финиша сезона обеспечил себе титул чемпиона. Единственный шанс для киевлян, хоть как-то скрасить год 90-летнего юбилея со дня основания команды - выиграть Кубок Украины.

Впрочем, именно горняки являются фаворитами сегодняшней игры. На ставках букмекерских контор средний коэфициент на победу "Шахтера" составляет 1,75, в то время как на ничью - 3,75, а на победу "Динамо" - 4,60.

Матч "Шахтер" - "Динамо" начнется в Харькове в 21.00.

ТВ-трансляция - телеканал "Украина".

Добрый вечер!

Стали известны составы команд.

"Шахтер": Пятов, Срна (к), Кучер, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Коваленко, Бернард, Марлос, Тайсон, Феррейра

Запасные: Шевченко, Бутко, Ордец, Малышев, Зубков, Дентиньо, Бланко Лещук

"Динамо": Коваль, Вида, Антунеш, Морозюк, Пантич, Кадар, Шепелев, Гармаш, Сидорчук, Ярмоленко (к), Беседин

Запасные: Рудько, Бурда, Очигава, Буяльский, Рыбалка, Дерлис Гонсалес, Цыганков.

Матч начался!

1. Динамовцы развели мяч с центра поля и сразу заработали стандарт на своей половине.Матч у Динамо

2. Динамовцы держат мяч, но без продвижения вперед.

3. Вне игры у Динамо

4. Исмаили создал первый полумомент и заработал угловой

6. Шахтер заработал стандарт недалеко от угла штрафной

7. ПЕНАЛЬТИ!!!! 11-метровый в ворота Динамо. Мяч попал в руку Пантича

8. Марлос исполняет приговор арбитра, бьет "паненкой" и попадает в перекладину. Фантастика! Счет 0:0!

9. Шахтер разыгрывает мяч на своей половине поля и пытается осмыслить случившееся

10. В VIP-ложе - президент ФФУ Андрей Павелко и его друг/кум Андрей Шевченко - главный тренер сборной Украины

12. Кучер нарушает правила против Гармаша, жестко прикладывается сзади

13. Шахтер пытается организовать наступление, но пока у Динамо все закрыто

14. Тайсон и Исмаили затеяли перепасовку в штрафной Динамо, но - всего лишь удар от ворот

15. Антунеша партнеры вывели к лицевой линии чужих ворот, но прострел португальца был неудачным

17. Ответ Шахтера тоже совсем не опасный - удар Марлоса в руки вратарю

18. Подача Гармаша - мяч уходит за ворота

19. Навес на Ярмоленко - удар у капитана Динамо не выходит

20. За исключением пенальти и дивного удара Марлоса с точки - вялые 20 минут матча

22. Ярмоленко вновь оказался на неплохой позиции, но до удара дело не дошло

23. Офсайд у Марлоса

24. Динамо полностью закрыло зоны, мяч у Шахтера, но давать пас некому

25. Подача Антунеша - примерно так же, как и у Гармаша 7 минут назад

26. Степаненко фолит против Шепелева в центре

27. Фолит Феррейра против Виды

29. Ищет Шахтер варианты, слева не получается пройти в штрафную Исмаили

31. Мяч на половине поля Шахтера, Динамо прессингует, но в меру

32. Донетчане заработали угловой, но не сумели выжать что-то существенное

33. Включился Тайсон, но тут же его партнеры потеряли мяч

35. Дальний заброс на Феррейру, но тот неосторожно зацепил мяч рукой

37. Штрафной для Динамо метров с 40, подача в штрафную, горняки выиграли борьбу у своих ворот

38. Морозюк подал угловой справа, Шахтер спокойно выигрывает второй этаж.

39. Команды за полминуты провели по атаке на чужие ворота. Без особой остроты

42. Шахтер пытается прессинговать, но в центре на газоне оказался Беседин

43. Морозюк в положении вне игры, а режиссеры показали флаг Евросоюза. Повод есть, как говорится

45. По такой игре просто фантастический момент у Ярмоленко!!! Гармаш сделал пас Андрею в штрафную, ворота были в непосредственной близости, но капитан пробил куда-то по секторам!...

45+1 Добавлена одна минута. Команды доигрывают

ПЕРЕРЫВ

Второй тайм начался!

46. Динамо бросилось в атаку, Ракицкий выбил мяч из своей штрафной, но затем Ярмоленко пробил по воротам - Пятов на месте

47. Моментище у Шахтера! Тайсон вывел слева Исмаили, тот прострелил во вратарскую, Коваленко дотянулся до мяча кончиком бутсы...

49. Шепелев фолит, Ракицкий бьет штрафной и попадает в Ярмоленко

51. Динамовцы сели ближе к своим воротам, у Шахтера не получается подступиться

52. Бернард подает угловой, без удара

53. Ярмоленко бьет с острого угла - Пятов надежен

54. Первое предупреждение в матче - Сидорчук за лишние эмоции. И штрафной в пользу Шахтера. До ворот близко!

55. Ракицкий попал в стенку

56. Предупреждение у Срны. Дарио скосил Беседина.

57. Скорости стали на полпорядка выше, чем до перерыва. Посмотрим, что будет дальше.

58. Еще один штрафной для команды Фонсеки. Фол против Тайсона. Розыгрыш не удался

60. Прострел Антунеша, вынос из штрафной Шахтера

61. Динамовцы контролируют мяч

63. Горняки сфолили против Гармаша, но судья Труханов не просвистел. Ситуацией воспользовался Тайсон, но его удар заблокирован

65. Тут уже Фонсека недоволен: Кадар жестко, но в рамках правил сыграл с нападающим Шахтера

67. Вида запустил парашют на Ярмоленко, но динамовец на полметра забежал в офсайд

68. Замена у Динамо - вместо Сидорчука Рыбалка

69. Срна от флажка делает подачу в штрафную - Феррейра с места несильно бьет головой

70. 70 минут позади, а голов нет. Напоминаем, что в кубковом матче не исключен овертайм, а там и до серии пенальти будет недалеко

72. Морозюк подал стандарт, мяч попал к Ярмоленко, но Андрей не смог толком ударить

73 С трибун доносится известный хит про президента соседнего государства, который, говорят, раскритиковал недавно Евровидение в Киеве...

74. Ну что, начинаются страсти. Гармаш и Срна у углового флажка сильно потолкались в игровой ситуации. Штрафной в пользу Динамо. У капитана Шахтера уже есть в пассиве желтая карточка...

76. Предупреждение для Кадара.

77. А могла быть и красная карточка. За удар в лицо Феррейры. У форвард Шахтера тоже - предупреждение

78. Феррейра разозлился и пробил по воротам. Острый момент, но немного неточно

79. Ярмоленко в офсайде

80. ГОЛ! 1:0 Марлос забивает мяч дальним ударом!!!

81. Голевую атаку начал Пятов, Марлос подхватил мяч, обыграв четырех человек и пробил, кажется, с легким рикошетом. У Коваля не было шансов...

84. Замена у Шахтера - Малышев вместо Коваленко

84. Замена у Динамо - Цыганков вместо Кадара. Сергей Ребров идет ва-банк

85. Зрители на трибунах зажгли фонарики. Смотрится красиво. Шахтеру светит 11-й в истории Кубок?

87. Динамо подает в штрафную - там все схвачено

89. Угловой заработал Шепелев, Цыганков подал, горняки выиграли верховую борьбу

90. Добавлено три минуты

90+1. Замена у Шахтера - Зубков вместо Бернарда.

90+2. Гармаш бьет издали - мимо

90+3. Гармаш нарушает правила на чужой половине. Остается играть полминуты

90+4. Замена у Шахтера - Ордец вместо Феррейры

90+4. Предупреждение Пятову

И НА ЭТОМ ВСЕ!

"Шахтер" выиграл и завоевал Кубок Украины!

Спасибо за внимание к нашей трансляции!