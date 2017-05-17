Киевское "Динамо" верит в своих двух голкиперов

Киевское "Динамо" подписало новые соглашения с голкиперами Максимом Ковалем и Артуром Рудько.

Новый контракт Рудько рассчитан до лета 2019 года, а Коваля — до середины 2020-го, сообщает официальный сайт киевского клуба.

25-летний Артур Рудько является воспитанником "Динамо" и дебютировал за первую команду "бело-синих" в мае прошлого года.

После того, как в текущем сезоне Александр Шовковский завершил карьеру, Рудько стал основным голкипером "Динамо", сыграв 23 матча во всех турнирах и пропустив 24 гола.

24-летний Максим Коваль начинал карьеру в запорожском "Металлурге" и перешел в "Динамо" в 2010 году. С 2014-го по 2016-й Коваль на правах аренды выступал за ужгородскую "Говерлу" и датский "Оденсе".

После возвращения в "Динамо" Коваль провел 6 матчей за команду Сергея Реброва, пропустив 3 мяча.

Сегодня киевское "Динамо" сыграет в финальном матче Кубка Украины с донецким "Шахтером". Начало матча в 21:00.