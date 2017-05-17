Матч "Шахтер" - "Динамо" посетят скауты трех клубов английской Премьер-лиги

На сегодняшнем финальном матче Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо" в Харькове планирует высадиться внушительный десант представителей клубов английской Премьер-лиги, сообщает zbirna.com.

Ожидается, что битву «Шахтер» — «Динамо» посетят работники сразу трех клубов самой богатой футбольной лиги мира - «Эвертона», «Сток Сити» и «Тоттенхэма».

За кем именно приедут наблюдать скауты — неизвестно.

Финальный матч Кубка Украины состоится сегодня в Харькове. Начало в 21:00.