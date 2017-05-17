Матч "Шахтер" - "Динамо" посетят скауты трех клубов английской Премьер-лиги
11:13, 17 мая 2017Футбол
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Представители самой богатой лиги мира приедут в Харьков на украинское Классико.
Игру Андрея Ярмоленко и Ярослава Ракицкого вновь оценят скауты английских клубов / zbirna.com
На сегодняшнем финальном матче Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо" в Харькове планирует высадиться внушительный десант представителей клубов английской Премьер-лиги, сообщает zbirna.com.
Ожидается, что битву «Шахтер» — «Динамо» посетят работники сразу трех клубов самой богатой футбольной лиги мира - «Эвертона», «Сток Сити» и «Тоттенхэма».
За кем именно приедут наблюдать скауты — неизвестно.
Финальный матч Кубка Украины состоится сегодня в Харькове. Начало в 21:00.
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Новость в сюжете: Шахтер - Динамо: финал Кубка Украины