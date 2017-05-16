Форвард Роман Зозуля заявил, что приостанавливает выступления за сборную Украины

Форвард испанского "Бетиса" Роман Зозуля решил на время приостановить выступления за сборную Украины. Об этом футболист сообщил на своей странице в Facebook.

Футболист признает, что сейчас не является игроком уровня национальной команды из-за отсутствия игровой практики по ходу текущего сезона. Именно поэтому Роман пока отказывается от игр за "сине-желтых".

Тем не менее, Зозуля отмечает, что попытается вернуть место в составе сборной, как только получит возможность играть постоянно в каком-либо клубе.

«Решил приостановить карьеру игрока сборной Украины. Долго к этому шел, но считают, что это единственно верное решение на данный момент», — пишет Зозуля.

«Сейчас прекрасно понимаю, что не являюсь игроком уровня сборной. У меня нет игровой практики. А в сборной должны быть только сильнейшие и лучшие игроки. Не хочу быть человеком, занимающим место молодого и талантливого игрока».

«Когда у меня будет достаточно игровой практики и тренеры увидят, что я достоин быть игроком сборной, с гордостью вновь надену ее футболку».

Напомним, что Зозуля остался без игровой практики во второй части текущего сезона. В зимнее трансферное окно "Бетис" достиг соглашения с "Райо Вальекано" об аренде украинца, но в итоге Зозуля не смог провести даже одну тренировку за новую команду, поскольку фанаты "Райо" потребовали отказаться от игрока, мотивируя это тем, что форвард поддерживает украинскую армию, воюющую на Донбассе. Болельщики же "Райо Вальекано" придерживаются левых политических взглядов и являются сторонниками России.

Всего за сборную Украины Зозуля сыграл 32 матча, в которых забил 4 гола.