"Шахтер" и "Динамо" встретятся в Харькове во второй раз за десять дней

Поединок предпоследнего, 31-го тура Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" состоится в пятницу, 26 мая. Такую дату утвердила Премьер-лига, сообщается на официальном сайте УПЛ.

Хозяином матча будет "Шахтер". Как и финальный поединок Кубка Украины который состоится завтра, матч в рамках чемпионата также пройдет на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало игры - в 19:30.

"Шахтер" досрочно завоевал титул чемпиона Украины, а "Динамо" также заблаговременно финиширует на втором месте в турнирной таблице. Таким образом, обе команды лишены турнирной мотивации в поединке.

Это будет уже шестая официальная встреча "Шахтера" и "Динамо" в нынешнем сезоне и вторая встреча между соперниками за десять дней.

Как сообщал УНИАН, финальный матч Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится 17 мая в Харькове.