Игрок "Шахтера" Тарас Степаненко: Главное, чтобы финал Кубка против "Динамо" прошел без провокаций

Игроки донецкого «Шахтера» Максим Малышев и Тарас Степаненко поделились ожиданиями от матча против «Динамо» в финале Кубка Украины, сообщает телеканал "Футбол".

Полузащитник горняков Максим Малышев:

"Конечно, все понимают важность этой игры и настраиваются очень серьезно. Мы хотим выиграть Кубок и будем делать все для этого. Как получится – покажет игра.

Успех команды – в сплоченности. Мы все как единое целое – как на тренировках, так и в жизни. Мы заряжены одной целью, поэтому мы идем с большим отрывом в чемпионате, выиграли золото. Но сейчас у нас все мысли о Кубке, конечно".

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко:

"Одну задачу на этот сезон мы выполнили, главное – это выиграть чемпионат. Сейчас у нас кубковый матч с принципиальным соперником. Мы очень серьезно готовимся и серьезно настроены. Понятно, что в Харькове сейчас наша домашняя арена, думаю, много людей приедет с Донбасса и будет полный стадион.

Понятно, что такой клуб, как «Динамо», ставит перед собой максимальные цели и будет играть на победу, но и мы хотим пополнить коллекцию трофеев для «Шахтера». Играют две команды – два гранда украинского футбола, и должен быть хороший матч. Главное, чтобы поединок прошел без провокаций, чтобы все думали о футболе: игроки, тренеры, судьи… Болельщики от этого только выиграют".