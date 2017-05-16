В составе донецкого "Шахтера" на финальный матч Кубка Украины в Харьков прибыли 26 игроков
Сегодня вечером донетчане проведут тренировку на стадионе "Металлист".
Сегодня ровно в полдень самолет с футболистами, тренерами и руководителями "Шахтера" совершил посадку в международном аэропорту Харькова, сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Список игроков, которые могут попасть в заявку "Шахтера" на финальный поединок Кубка Украины с киевским "Динамо", выглядит следующим образом:
вратари: Никита Шевченко, Антон Каниболоцкий, Олег Кудрик, Андрей Пятов;
защитники: Богдан Бутко, Александр Кучер, Василий Кобин, Иван Ордец, Исмаили, Дарио Срна, Сергей Кривцов, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо;
полузащитники: Тарас Степаненко, Дентиньо, Бернард, Марлос, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Тайсон, Алан Патрик, Александр Зубков, Виктор Коваленко;
нападающие: Факундо Феррейра, Андрей Борячук, Густаво Бланко Лещук.
Получив багаж, команда погрузилась в клубный автобус и отправилась в отель Premier Palace.
Сегодня в 18:30 чемпион Украины проведет тренировку на ОСК «Металлист».
Стартовый свисток финального матча Кубка Украины «Шахтер» – «Динамо» прозвучит 17 мая в 21:00.