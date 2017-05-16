Шевченко: Жду интриги в финальном матче Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер"

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поделился ожиданиями от финального матча Кубка Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо", сообщает Команда №1.

«С нетерпением жду интриги в этой игре и качественного футбола», - отметил тренер.

За финальным поединком Кубка Украины, который пройдет завтра в Харькове, воочию будут наблюдать главный тренер сине-желтых Андрей Шевченко и один из его помощников — испанский специалист Рауль Рианчо.

Как сообщал УНИАН, финальный матч Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится 17 мая в Харькове на ОСК "Металлист". Начало игры в 21.00.