Лучшая баскетболистка чемпионата России поженилась на своей бывшей одноклубнице

Лучшая баскетболистка чемпионата России, выигравшая золотые медали женской Премьер-лиги сезона-2016/2017 в составе УГМК (Екатеринбург) и признанная также MVP турнира, Дайана Таурази сыграла свадьбу.

Американская баскетболистка, выступающая в России, зарегистрировала отношения со своей бывшей одноклубницей по американскому клубу «Финикс Меркури» Пенни Тэйлор, сообщает AP.

Дайана и Пенни ранее выигрывали в составе «Финикса» три чемпионских титула Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).

В составе сборной США Туарази четыре раза побеждала на Олимпийских играх и дважды на чемпионатах мира.

«Просто потрясающий день. Один из самых счастливых из всех, что у нас были. Жаль, что вскоре после свадьбы „Финикс“ проиграл свой матч, и всё же мы очень счастливы. Было круто», — сказала Таурази.

Отметим, что российский баскетбольный клуб УГМК (Екатеринбург), за который выступает американка, никак не поздравил своего ведущего игрока на официальном сайте.