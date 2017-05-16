На этой неделе должен состояться крупный трансфер звездного игрока "Реала" в "Манчестер Юнайтед"

Атакующий полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес находится в шаге от перехода в английский "Манчестер Юнайтед", сообщает издание AS.

Сообщается, что Хамес уже договорился об условиях личного контракта с "Манчестер Юнайтед". Также стало известно, что сумма трансфера составит порядка 75 миллионов евро.

Ожидается, что официально о сделке будет объявлено 21 мая, когда мадридцы сыграют заключительный матч сезона испанской Примеры против "Малаги". При этом руководство "Реала" не хочет давать никаких объявлений до 3 июня. В этот день "Сливочные" сыграют в финале Лиги чемпионов с "Ювентусом".

Хамес Родригес перешел в "Реал" летом 2014 года из французского "Монако" за 80 миллионов евро. Под руководством Зинедина Зидана он перестал быть основным игроком команды, отличившись 8 голами и 6 голевыми передачами в 21 матче текущего сезона Примеры.

Действующий контракт 25-летнего полузащитника с Королевским клубом истекает летом 2020 года.